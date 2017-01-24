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Татьяна Рыбкина: «Фестивалям в Тульской области быть!»

Татьяна Рыбкина: «Фестивалям в Тульской области быть!»

Фестивалей в 2017 году будет много, но, как заверила Татьяна Рыбкина, они постараются составить график их проведения так, чтобы фестивали не совпадали по датам.

По словам министра, кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» станет международным. Приедут ли к нам зарубежные звезды кино, пока неизвестно, но именно сейчас с Аллой Суриковой, идейным вдохновителем и создателем этого фестиваля, идут переговоры о расширении формата фестиваля.

 Поддержаны и в очередной раз соберут своих фанатов фестивали ШОРТЫ, фестиваль военно-патриотического кино им. Озерова.

А вот фестиваль «Толстой уик-энд», скорее всего, перенесут с сентября на лето – спектакли под открытым небом все-таки лучше проводить у нас в теплое время года.

Идут переговоры по созданию тульского симфонического оркестра. И планируется, что наша областная тульская филармония откроет свой новый сезон концертом симфонического оркестра.

Что касается уже ставших привычными летних фестивалей «12 ключей», фестиваля Крапивы и «Песен Бежина луга», то пока точные даты их проведения министр называть не стала  – календарь событийного туризма Тульской области пока в работе. Не определены даты и двух крупных мероприятий – «Толстой уик-энд» и «Улыбнись, Россия!». Но, как заверила Татьяна Рыбкина, они постараются составить его так, чтобы фестивали не совпадали по датам.

– В этом году планируем поддержать Дубну – проведем там фестиваль Великих путешественников. Тем более Дубенский район связан с именами великих мореплавателей и первооткрывателей, – сказала Татьяна Рыбкина. 

Сюжет: Пресс-конференция Татьяны Рыбкиной
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