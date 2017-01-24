Сотрудники ГИБДД в Туле проводят рейд «Ребенок-пассажир»

Фото УГИБДД по Тульской области.

На территории Тульской области проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. И чаще всего в авариях дети страдают в качестве пассажиров. Остается тревожным тот факт, что не все родители заботятся о безопасности своих малышей в автомобиле и игнорируют требования безопасной перевозки детей.

С 24 января в Туле в рамках профилактического мероприятия «Ребенок-пассажир» сотрудники ГИБДД провели утренний рейд вблизи образовательных учреждений. В ходе рейда было выявлено шесть водителей, перевозивших детей без детских удерживающих устройств. Все правонарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки детей». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере три тысячи рублей.

Кроме того, с водителями были проведены профилактические беседы о важности использования автокресел, а все дети получили небольшие сувениры от ГИБДД — раскраски с правилами дорожного движения.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции обращают ваше внимание, что проведение подобного рода мероприятий — это прежде всего профилактика ДТП с участием детей. Родители должны позаботиться о безопасности ребенка в машине, перевозя малыша в специальном детском удерживающем устройстве, соответствующем его возрасту, весу и росту.

Данные мероприятия сотрудниками ГИБДД проводятся на регулярной основе. Так, в ходе предыдущего мероприятия «Внимание, дети!», проводимом в период с 15 декабря по 15 января, было выявлено около 600 нарушений правил перевозки детей.