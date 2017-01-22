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Николай Воробьев: Партия строит свои планы с учетом мнения граждан

Николай Воробьев: Партия строит свои планы с учетом мнения граждан

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев принял участие в работе площадки «Умная сила и культурное лидерство».

В Москве стартовал XVI Съезд партии «Единая Россия». В работе двухдневного форума принимают участие делегаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты фракции «Единая Россия» – всего более трех тысяч человек, включая делегацию Тульской области.

В первый день работы съезда делегаты от Тульской области участвовали в работе различных дискуссионных площадок.

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев принял участие в работе площадки «Умная сила и культурное лидерство».

- Темы дискуссионных площадок затрагивают те проблемы, которые сегодня волнуют жителей нашей страны. Это вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства, эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития сельского хозяйства. В дискуссиях принимают участие как эксперты, так и секретари первичных отделений партии – люди из глубинки. Это позволяет максимально всесторонне обсудить проблемы и найти варианты их решения с учетом мнения людей на местах. Очень важно, что свои планы партия парламентского большинства строит с учетом мнения граждан самых разных регионов и населенных пунктов России.

 

сегодня, в 11:59 −7
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