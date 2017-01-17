Как тулякам отказаться от права собственности на недвижимость?

Напомним, Тульская область вошла в число 28 пилотных регионов, где с 2016 года налог на имущество рассчитывается не по инвентаризационной, как было это ранее, а по кадастровой стоимости объекта недвижимости. Нередко это приводит к резкому повышению суммы налоговых выплат.

Поэтому законодательство предусматривает возможность отказаться от права на земельный участок. Такая процедура прописана в Земельном кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Для отказа от права собственности на земельный участок необходимо обратиться с заявлением в Управление Росреестра по Тульской области.

Если право заявителя не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (ЕГРП), то потребуется документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельный участок или земельную долю. Рассмотрев такое заявление, регистратор принимает решение о государственной регистрации прекращения права. Именно с этого дня право собственности заявителя на земельный участок считается прекращенным, а земля переходит в собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к собственности которых будут отнесены эти земельный участок или земельная доля.

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен и отказ от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. В этом случае заявление об отказе подается не в Управление Росреестра по Тульской области, а в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, которые и примут решение о прекращении права.

Стоит также отметить, что описанный порядок отказа от права на земельный участок сохраняется и после введения в действие Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», то есть после 1 января 2017 года.