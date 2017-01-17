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Как тулякам отказаться от права собственности на недвижимость?

Как тулякам отказаться от права собственности на недвижимость?

Управление Росреестра по Тульской области разъясняет гражданам, как отказаться от земельного участка.

Напомним, Тульская область вошла в число 28 пилотных регионов, где с 2016 года налог на имущество рассчитывается не по инвентаризационной, как было это ранее, а по кадастровой стоимости объекта недвижимости. Нередко это приводит к резкому повышению суммы налоговых выплат.

Поэтому законодательство предусматривает возможность отказаться от права на земельный участок. Такая процедура прописана в Земельном кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Для отказа от права собственности на земельный участок необходимо обратиться с заявлением в Управление Росреестра по Тульской области.

Если право заявителя не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (ЕГРП), то потребуется документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельный участок или земельную долю. Рассмотрев такое заявление, регистратор принимает решение о государственной регистрации прекращения права. Именно с этого дня право собственности заявителя на земельный участок считается прекращенным, а земля переходит в собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к собственности которых будут отнесены эти земельный участок или земельная доля.

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен и отказ от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. В этом случае заявление об отказе подается не в Управление Росреестра по Тульской области, а в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, которые и примут решение о прекращении права.

Стоит также отметить, что описанный порядок отказа от права на земельный участок сохраняется и после введения в действие Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», то есть после 1 января 2017 года.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:36 0
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