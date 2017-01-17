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В Туле начал работу диспетчерский центр сурдоперевода

В Туле начал работу диспетчерский центр сурдоперевода

Диспетчерская служба функционирует в рамках работы учреждения.

Комплексный центр социального обслуживания населения №1 организовал на своей базе работу диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу, сообщает Минтруд Тульской области.

Служба функционирует в рамках работы учреждения:

  • понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов;
  • пятница 8.00 до 16.00 часов;
  • суббота, воскресенье — выходные дни.

Диспетчерская служба расположена по адресу Тула, улица Пузакова, 36.

Принимаются также обращения по электронной почте, SMS-сообщения, лично, и с использованием программного продукта Skype (Скайп).

Телефон для СМС сообщений: +7 952-188-33-61

Аккаунты для обращения в программе Skype:

  • disp1.kcson@yandex.ru
  • disp2.kcson@yandex.ru
  • disp3.kcson@yandex.ru
  • disp4.kcson@yandex.ru
  • disp5.kcson@yandex.ru
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:20 +2
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