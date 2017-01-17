В Туле начал работу диспетчерский центр сурдоперевода

Комплексный центр социального обслуживания населения №1 организовал на своей базе работу диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу, сообщает Минтруд Тульской области.

Служба функционирует в рамках работы учреждения:

понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов;

пятница 8.00 до 16.00 часов;

суббота, воскресенье — выходные дни.

Диспетчерская служба расположена по адресу Тула, улица Пузакова, 36.

Принимаются также обращения по электронной почте, SMS-сообщения, лично, и с использованием программного продукта Skype (Скайп).

Телефон для СМС сообщений: +7 952-188-33-61

Аккаунты для обращения в программе Skype: