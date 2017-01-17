В Туле начал работу диспетчерский центр сурдоперевода
Диспетчерская служба функционирует в рамках работы учреждения.
Комплексный центр социального обслуживания населения №1 организовал на своей базе работу диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу, сообщает Минтруд Тульской области.
Служба функционирует в рамках работы учреждения:
- понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов;
- пятница 8.00 до 16.00 часов;
- суббота, воскресенье — выходные дни.
Диспетчерская служба расположена по адресу Тула, улица Пузакова, 36.
Принимаются также обращения по электронной почте, SMS-сообщения, лично, и с использованием программного продукта Skype (Скайп).
Телефон для СМС сообщений:
Аккаунты для обращения в программе Skype:
- disp1.kcson@yandex.ru
- disp2.kcson@yandex.ru
- disp3.kcson@yandex.ru
- disp4.kcson@yandex.ru
- disp5.kcson@yandex.ru
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