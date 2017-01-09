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Супермаркет года-2016 – «Глобус»

Супермаркет года-2016 – «Глобус»

Выбран самый всенародно любимый супермаркет Тульской области. Туляки проголосовали за магазины более 20 тысяч раз.

Подводим итоги голосования за самый любимый супермаркет по мнению пользователей портала Myslo. За тульские магазины съестного/спиртного и всяких сопутствующих товаров было отдано более 20 тысяч голосов.

Результат мы, как и обещали, зафиксировали на 0.00 часов 9 января 2017 года.

Итак, с приличным отрывом от конкурентов (в целую тысячу голосов!) звание «Супермаркет года-2016» завоевывает «Глобус», тот самый, где мир еще в порядке.


 

Гипермаркету «Глобус» туляки отдали
3 198 голосов. Поздравляем!

 


 

 

 

Второе место заняли супермаркеты сети «Спар». Кому-то приглянулись качеством, а может просто взяли количеством. Магазинов этой сети в Тульской области прилично. Итак, второе место, 2139 голосов.

 

 

 

На третьем месте, с малюсеньким отрывом от второй ступени пьедестала почета расположились гипермаркеты «Линия». Они есть в Туле и Новомосковске. 2099 голосов. Молодцы!

 

Полная таблица итогов голосования перед вами:

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