Зарегистрировать недвижимость стало проще

Управление Росреестра по Тульской области сообщает о новшествах в регистрации недвижимости.

С 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ от 13.07.2015 года №218 «О государственной регистрации недвижимости».

До Нового года регистрация имущества производилась в два этапа: сначала владельцу было нужно поставить недвижимость на госучет в Кадастровой палате, а затем зарегистрировать право собственности на нее в Росреестре.

С 1 января 2017 года процедуру упростили до разового обращения в один госорган.

Теперь государственная регистрация удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который объединит существующие Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН). Общая база данных устранит дублирование сведений.