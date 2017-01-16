В Туле сотрудники ДПС ловили нарушителей на «ватрушках»
Любители тюбинга катаются возле ТРЦ «Макси», подвергая свою жизнь риску.
В минувшие выходные дни на территории Тулы сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пассажиры вне машины». Сообщается, что в городе участились случаи перевозки людей, в том числе детей, на привязанных к автомобилю тюбингах, санках, сноубордах, ледянках.
Сотрудники ДПС проинспектировали территории, прилегающие к торгово-развлекательным центрам (обычно это большие площади под стоянку) и другие места, где возможны опасные зимние забавы.
По результатам проведенного мероприятия было выявлено и пресечено пять фактов перевозки людей вне кабины автомобиля.
В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля».
Отметим, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
А владельцам торговых центров направлена информация о том, что на прилегающих стоянках необходимо устранить условия, способствующие таким правонарушениям: удаление снега с отработкой территорий противогололедными материалами.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что катание на тюбинге, санках, ледянках должно проходить на специально оборудованных для них спусках, площадках.
Такие зимние забавы могут закончиться трагично и повлечь серьезные последствия как для человека, которого тащат на буксире, так и для самого водителя, вплоть до уголовной ответственности.
Берегите себя и своих детей, не подвергайте их опасности!