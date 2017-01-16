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В Туле сотрудники ДПС ловили нарушителей на «ватрушках»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники ДПС ловили нарушителей на «ватрушках»

Любители тюбинга катаются возле ТРЦ «Макси», подвергая свою жизнь риску.

В минувшие выходные дни на территории Тулы сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пассажиры вне машины». Сообщается, что в городе участились случаи перевозки людей, в том числе детей, на привязанных к автомобилю тюбингах, санках, сноубордах, ледянках.

Сотрудники ДПС проинспектировали территории, прилегающие к торгово-развлекательным центрам (обычно это большие площади под стоянку) и другие места, где возможны опасные зимние забавы.

По результатам проведенного мероприятия было выявлено и пресечено пять фактов перевозки людей вне кабины автомобиля.

В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля».

Отметим, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

А владельцам торговых центров направлена информация о том, что на прилегающих стоянках необходимо устранить условия, способствующие таким правонарушениям: удаление снега с отработкой территорий противогололедными материалами.

внимание!

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что катание на тюбинге, санках, ледянках должно проходить на специально оборудованных для них спусках, площадках.

Такие зимние забавы могут закончиться трагично и повлечь серьезные последствия как для человека, которого тащат на буксире, так и для самого водителя, вплоть до уголовной ответственности.

Берегите себя и своих детей, не подвергайте их опасности!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:56 +5
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