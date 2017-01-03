В Болохово Тульской области 2 недели во дворе дома течет фекальная река
По словам жителей, коммунальщики не реагируют на жалобы
Прорыв канализации во дворе дома №21 по улице Ленина в Болохово Тульской области произошел около 2 недель назад. Все это время жители не только вынуждены вдыхать вместо запаха мандаринов едкий специфический запах сточных вод.
Кроме этого канализационные стоки затопили сараи.
У многих из-за бездействия коммунальщиков пропали овощи, хранившиеся в сараях.
Рядом с фонтаном бьющей канализацией детская площадка.
По словам местной жительницы, уже две недели коммунальщики производят разрытия, но не могут найти место прорыва.
Другие статьи по темам
Место