В Болохово Тульской области 2 недели во дворе дома течет фекальная река

По словам жителей, коммунальщики не реагируют на жалобы

Прорыв канализации во дворе дома №21 по улице Ленина в Болохово Тульской области произошел около 2 недель назад. Все это время жители не только вынуждены вдыхать вместо запаха мандаринов едкий специфический запах сточных вод.

Кроме этого канализационные стоки затопили сараи.

У многих из-за бездействия коммунальщиков пропали овощи, хранившиеся в сараях.

Рядом с фонтаном бьющей канализацией детская площадка.

По словам местной жительницы, уже две недели коммунальщики производят разрытия, но не могут найти место прорыва.