В музеях Тульской области стартовала акция #ТулаБинго

Участие в акции - прекрасная возможность посетить музеи, поход в которые давно откладывался

Принять участие в акции #ТулаБинго жители и гости региона могут со 2 по 8 января.

«Вас ждёт настоящее зимнее приключение с заданиями на смекалку, внимательность и воображение», – отмечают в пресс-службе музея «Куликово поле».

Для участия в акции необходимо подписаться на группу, страницу или аккаунт хотя бы одного музея-организатора акции в социальных сетях – Twitter, ВКонтакте, Instagram, Facebook. Скачайте карточку участника или получите её на месте в музее. Выполняйте музейные задания и рассказывайте о своих успехах в социальных сетях, сопровождая посты хештегом #ТулаБинго. Самые активные участники не останутся без подарка. А тех, кто выполнит все задания, ждёт большой новогодний сюрприз от всех музеев-организаторов.

«К тому же, это шанс разом посетить музеи, в которые вы хотели сходить, но пока не получалось», – подчеркивают в музее.

Участие в акции без возрастных ограничений (0+)

Посещение музеев для участников акции #ТулаБинго по цене билетов в музеи.

Скачать карточку участника можно здесь http://museum-tula.ru/assets/images/kartochka-tula-bingo.jpg

Задания акции можно выполнять в следующих музеях:

- Крапивенский музей, отдел «Музея-усадьбы Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”»

- Музейно-выставочный центр «Тульские древности»

- Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино, Куликово поле

Музейный комплекс «Куликово поле».

- Музей купеческого быта, поселок Епифань, Куликово поле

- Тульский историко-архитектурный музей: Старая Тульская Аптека, Дом Крафта и Дом Пальцова

- Тульское музейное объединение: Тульский областной краеведческий музей, Музей «Тульский кремль», Тульский областной художественный музей, Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей «Тульские самовары», Дом-музей В.В. Вересаева.

- Богородицкий дворец-музей и парк

- Мемориальный музей Н.И. Белобородова

- Музей П.Н. Крылова

- Выставочный зал, Тула

- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”»

- Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева

- Музей «Спасское»

- Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева