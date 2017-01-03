В музеях Тульской области стартовала акция #ТулаБинго
Участие в акции - прекрасная возможность посетить музеи, поход в которые давно откладывался
Принять участие в акции #ТулаБинго жители и гости региона могут со 2 по 8 января.
«Вас ждёт настоящее зимнее приключение с заданиями на смекалку, внимательность и воображение», – отмечают в пресс-службе музея «Куликово поле».
Для участия в акции необходимо подписаться на группу, страницу или аккаунт хотя бы одного музея-организатора акции в социальных сетях – Twitter, ВКонтакте, Instagram, Facebook. Скачайте карточку участника или получите её на месте в музее. Выполняйте музейные задания и рассказывайте о своих успехах в социальных сетях, сопровождая посты хештегом #ТулаБинго. Самые активные участники не останутся без подарка. А тех, кто выполнит все задания, ждёт большой новогодний сюрприз от всех музеев-организаторов.
«К тому же, это шанс разом посетить музеи, в которые вы хотели сходить, но пока не получалось», – подчеркивают в музее.
Участие в акции без возрастных ограничений (0+)
Посещение музеев для участников акции #ТулаБинго по цене билетов в музеи.
Скачать карточку участника можно здесь http://museum-tula.ru/assets/images/kartochka-tula-bingo.jpg
Задания акции можно выполнять в следующих музеях:
- Крапивенский музей, отдел «Музея-усадьбы Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”»
- Музейно-выставочный центр «Тульские древности»
- Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино, Куликово поле
Музейный комплекс «Куликово поле».
- Музей купеческого быта, поселок Епифань, Куликово поле
- Тульский историко-архитектурный музей: Старая Тульская Аптека, Дом Крафта и Дом Пальцова
- Тульское музейное объединение: Тульский областной краеведческий музей, Музей «Тульский кремль», Тульский областной художественный музей, Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей «Тульские самовары», Дом-музей В.В. Вересаева.
- Богородицкий дворец-музей и парк
- Мемориальный музей Н.И. Белобородова
- Музей П.Н. Крылова
- Выставочный зал, Тула
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”»
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева
- Музей «Спасское»
- Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева