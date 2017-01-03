В ДТП на М2 в Тульской области один человек погиб

Кадры с места аварии

Еще несколько участников аварии серьезно травмировавны

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 275 км автодороги М-2 «Крым». На большой скорости столкнулись Lada и Chevrolet Lanos.

Как сообщили Myslo очевидцы аварии, в ДТП погиб пассажир Chevrolet. Еще несколько человек получили травмы. Lada врезалась в Chevrolet с правой стороны.

«Сообщение об аварии в Чернском на телефон "Единой службы спасения-112" поступило в 09:08», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.