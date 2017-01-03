новости
новости
Регистрация
В ДТП на М2 в Тульской области один человек погиб
Кадры с места аварии

В ДТП на М2 в Тульской области один человек погиб

Еще несколько участников аварии серьезно травмировавны

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 275 км автодороги М-2 «Крым». На большой скорости столкнулись Lada и Chevrolet Lanos.

Как сообщили Myslo очевидцы аварии, в ДТП погиб пассажир Chevrolet. Еще несколько человек получили травмы. Lada врезалась в Chevrolet с правой стороны.

«Сообщение об аварии в Чернском на телефон "Единой службы спасения-112" поступило в 09:08», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

сегодня, в 11:27 0
Другие статьи по темам
Место
Чернский районТульская областьавтодорога М2
Прочее
ДТПаварияпогиб туляк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что построят и откроют в Туле и области в 2017 году
Что построят и откроют в Туле и области в 2017 году
Национальный парк «Тульские засеки» в регионе просят создать Алексея Дюмина
Национальный парк «Тульские засеки» в регионе просят создать Алексея Дюмина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика