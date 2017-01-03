В домах на окраине Тулы из крана льется «кола»

По словам жителя поселка Менделеевский, коммунальщики не реагируют на жалобы, оставляя их без ответа.

Видео, красноречиво рассказывающее о коммунальной проблеме, на канале youtube опубликовал Олег Ил 2 января.

Мужчина рассказал, что кадры были сняты 2 месяца назад, но спустя это время они все еще актуальны. Вода непригодна для использования даже в технических целях. Установленный в туалете фильтр требует замены ежедневно. Ко всему еще добавляется слабый напор воды, который мешает работе газовой колонки.

«На жалобы по телефону не реагируют. г. Тула, пос. Менделеевский, дом 7. В этой дряни купаемся раз в неделю раз в две недели. Рыжая настолько, что фильтр забивается так, что сам элемент разрывает. А давления нет года 4. Пришлось насос ставить, который с трудом тянет. Колонка пыхает без давления», - пишет Олег в описании к видео.

В видео же он желает «добра» Водоканалу, который оставляет без ответа его обращения и не предпринимает попыток решить проблему.