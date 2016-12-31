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Погода в Туле 31 декабря: морозно и небольшой снег
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 31 декабря: морозно и небольшой снег

А еще будет ветрено.

В последний день 2016 года туляков ждет самая настоящая новогодняя погода — будет морозно и пройдет небольшой снег. Как обещают синоптики Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем — -1. Также в этот день будет ветрено — скорость ветра достигнет 6 м/с. Но это не повод сидеть дома в новогоднюю ночь!

А вот 1 января в Туле немного потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью по-прежнему будет морозно — -1 градус.

С Наступающим вас Новым годом!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +3
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