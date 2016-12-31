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В Новомосковске 14-летний парень со своей сестрой украли из магазина продукты

В Новомосковске 14-летний парень со своей сестрой украли из магазина продукты

Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратился директор продуктового магазина, расположенного по улице Маяковского. Мужчина сообщил, что работники магазина заметили, как два подростка пытаются совершить кражу продуктов питания из торгового зала. 

На место происшествия прибыли полицейские.

При просмотре записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения было установлено, что преступление совершили 14-летний парень и его 17-летняя сестра.

Злоумышленников доставили в дежурную часть отдела МВД. Подростки признались в совершении преступления. Ущерб от похищенного составил почти 3,5 тысячи рублей.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за покушение на кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 0
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