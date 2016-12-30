Куда тулякам обратиться с жалобой?
Туляки могут сообщить о проблемах в Твиттер, на форум правительства или на горячую линию губернатора.
В преддверии новогодних и рождественских праздников губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил правительству области и главам администраций муниципальных образований о необходимости оперативно реагировать на обращения граждан.
Самих же жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.
Напомним, что сообщить о проблеме можно:
– по телефону доверия губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02;
– в электронную приемную правительства Тульской области
– через сервис «Реши проблему» портала «Открытый регион 71»
– чрез официальный аккаунт правительства Тульской области в сети «Твиттер»
– через аккаунты глав администраций муниципальных образований Тульской области в сети «Твиттер»
– форум органов исполнительной власти Тульской области и муниципальных образований.