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Куда тулякам обратиться с жалобой?
Источник фото: vedomosti.ru

Куда тулякам обратиться с жалобой?

Туляки могут сообщить о проблемах в Твиттер, на форум правительства или на горячую линию губернатора.

В преддверии новогодних и рождественских праздников губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил правительству области и главам администраций муниципальных образований о необходимости оперативно реагировать на обращения граждан.

Самих же жителей глава региона призвал сообщать о возникающих проблемах по общедоступным каналам связи.

Напомним, что сообщить о проблеме можно:

– по телефону доверия губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02;

– в электронную приемную правительства Тульской области

– через сервис «Реши проблему» портала «Открытый регион 71»

– чрез официальный аккаунт правительства Тульской области в сети «Твиттер»

– через аккаунты глав администраций муниципальных образований Тульской области в сети «Твиттер»

форум органов исполнительной власти Тульской области и муниципальных образований.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:42 0
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