Под Тулой молодого человека сбил поезд

Как стало известно Myslo, 27 декабря на 216-м км недалеко от станции «Щёкино» поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Линейном отделе МВД России на станции «Тула». На вид погибшему 20-25 лет. Его личность устанавливается.

Как рассказал пресс-секретарь Тульского региона Московской железной дороги Олег Трунов, парень переходил пути в неположенном месте. Происшествие на движение поездов никак не повлияло.