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Под Тулой молодого человека сбил поезд

Под Тулой молодого человека сбил поезд

Парень переходил пути в неположенном месте.

Как стало известно Myslo, 27 декабря на 216-м км недалеко от станции «Щёкино» поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Линейном отделе МВД России на станции «Тула». На вид погибшему 20-25 лет. Его личность устанавливается.

Как рассказал пресс-секретарь Тульского региона Московской железной дороги Олег Трунов, парень переходил пути в неположенном месте. Происшествие на движение поездов никак не повлияло.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 0
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