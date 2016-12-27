Праздничные мероприятия в Туле перенесены в связи с трауром

В связи с трагическими событиями, связанными с крушением самолета в Сочи, массовые мероприятия перенесены на 28 декабря. Время проведения не изменилось.

Новогодняя спортивная зарядка начнется в 8.30, открытие главной елки города состоится в 18.30.

Напомним, 25 декабря произошла авиакатастрофа. Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 года в 5.40, вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, где должны были поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Среди находившихся на борту присутствовали, в том числе, трое туляков: Алексей Мокриков, Виктор Санин и Александр Сойдов.