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Праздничные мероприятия в Туле перенесены в связи с трауром

Праздничные мероприятия в Туле перенесены в связи с трауром

Открытие главной елки и новогодняя зарядка, запланированные на 27 декабря, пройдут на день позже.

В связи с трагическими событиями, связанными с крушением самолета в Сочи, массовые мероприятия перенесены на 28 декабря. Время проведения не изменилось.

Новогодняя спортивная зарядка начнется в 8.30, открытие главной елки города состоится в 18.30.

Напомним, 25 декабря произошла авиакатастрофа. Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 года в 5.40, вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, где должны были поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Среди находившихся на борту присутствовали, в том числе, трое туляков: Алексей Мокриков, Виктор Санин и Александр Сойдов.

 

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