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На проспекте Ленина столкнулись две иномарки
Фото Алексея Пирязева.

На проспекте Ленина столкнулись две иномарки

Столкнулись автомобили «Лендкрузер 200» и «Хонда». Пострадавших в ДТП нет.

26 декабря около 15.20 на проспекте Ленина напротив дома №102 на сплошной разделительной полосе столкнулись автомобили «Лендкрузер 200» и «Хонда». Столкновение получилось лобовым, но, к счастью, никто не пострадал. 

По показаниям очевидцев, «Лендкрузер» выехал на встречную полосу, но в ГИБДД этого не подтвердили. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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