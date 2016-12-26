Туляки сняли на видео «аккумуляторного» вора
Пользователь Myslo поделился с редакцией видеороликом.
Дело было на ул. Н. Островского, около дома №70.
На первом видео видно: мужчина стоит за белым припаркованным автомобилем и изучает припаркованную рядом «Семерку».
На втором видео мужчина переходит к действию. Смотрите сами!
Пользователь портала просит туляков о помощи. Если вы узнали мужчину на видео, сообщите об этом Евгении в личном сообщении.
Почему тулячка не обратилась в полицию по данному факту, неизвестно.
Другие статьи по темам
Событие
Место