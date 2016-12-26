Туляки сняли на видео «аккумуляторного» вора

Дело было на ул. Н. Островского, около дома №70.

На первом видео видно: мужчина стоит за белым припаркованным автомобилем и изучает припаркованную рядом «Семерку».

На втором видео мужчина переходит к действию. Смотрите сами!

Пользователь портала просит туляков о помощи. Если вы узнали мужчину на видео, сообщите об этом Евгении в личном сообщении.

Почему тулячка не обратилась в полицию по данному факту, неизвестно.