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Туляки сняли на видео «аккумуляторного» вора

Туляки сняли на видео «аккумуляторного» вора

Пользователь Myslo поделился с редакцией видеороликом.

Дело было на ул. Н. Островского, около дома №70.

На первом видео видно: мужчина стоит за белым припаркованным автомобилем и изучает припаркованную рядом «Семерку».

На втором видео мужчина переходит к действию. Смотрите сами!

Пользователь портала просит туляков о помощи. Если вы узнали мужчину на видео, сообщите об этом Евгении в личном сообщении. 

Почему тулячка не обратилась в полицию по данному факту, неизвестно.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:30 −3
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