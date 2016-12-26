МЧС: как безопасно установить ёлку

В связи с приближающимися праздниками МЧС по Тульской области опубликовало рекомендации по правильной установке главного новогоднего украшения.

С каждым днем мы все сильнее ощущаем приближение Нового года. Мысли о подарках, праздничном столе, украшениях для дома сулят приятные хлопоты. Однако стоит подумать и о том, как бы веселое торжество случайно не стало поводом для грусти.

Новогодняя наряженная ёлка – это радость для детей и взрослых. Но она, к сожалению, может стать причиной пожара.

Во многих домах сейчас устанавливают искусственные елки. Они изготовлены из синтетических материалов, но представляют собой не меньшую угрозу, чем натуральная подсохшая хвоя, поскольку искусственная ёлка при горении выделяет ядовитые вещества.

Чтобы праздник не обернулся трагедией, новогоднюю ёлку необходимо устанавливать подальше от отапливаемых приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит и т.п.

При выборе искусственной ёлки лучше отдать преимущество тем моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке.

Она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки на ней равномерно распределены.

На ёлку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно если она украшена ватным «снегом» и бумажными игрушками.

Собирать искусственную ёлку следует согласно инструкции. При этом, пока идет сборка, не рекомендуется подпускать к ёлке детей.

В комнате, где стоит ёлка, малыши должны находиться только под присмотром взрослых.

Для украшения ёлки нельзя использовать несертифицированные электрические изделия. Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений.

При выявлении неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек, искрении – она должна быть срочно отключена.

Берегите себя, и всем счастливого Нового года!