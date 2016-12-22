Туляков приглашают сделать зарядку на свежем воздухе

«В новый год – с утренней зарядки!» – таков девиз необычного спортивного мероприятия. Зарядка на площади Ленина в Туле пройдет третий год подряд по инициативе администрации Тулы.

В этом году спортивное мероприятие состоится 27 декабря в 8.30.

Под ритмичную музыку фитнес-инструкторы проведут 15-минутную зарядку.

Приглашаем туляков присоединиться к утренней зарядке и начать рабочий день со спорта и позитивных эмоций!