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Туляков приглашают сделать зарядку на свежем воздухе

Туляков приглашают сделать зарядку на свежем воздухе

Мероприяте состоится в Туле 27 декабря.

«В новый год – с утренней зарядки!» – таков девиз необычного спортивного мероприятия. Зарядка на площади Ленина в Туле пройдет третий год подряд по инициативе администрации Тулы.

В этом году спортивное мероприятие состоится 27 декабря в 8.30.

Под ритмичную музыку фитнес-инструкторы проведут 15-минутную зарядку.

Приглашаем туляков присоединиться к утренней зарядке и начать рабочий день со спорта и позитивных эмоций! 

 

сегодня, в 10:51 0
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