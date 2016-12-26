Из продажи изъяли некачественные детские товары на 80 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора Тульской области провело проверки качества и безопасности детских товаров и изъяло из оборота 450 единиц детской одежды и обуви.

Управление Роспотребнадзора завершило тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров. На телефоны горячей линии поступило 217 обращений, среди которых преобладали звонки по поводу возврата и обмена детских товаров – одежды, обуви, игрушек, а также имели место претензии к качеству товаров для детей и подростков, ставились вопросы соответствия возрастным требованиям и комплектации реализуемых колясок, электронных игрушек.

Специалисты Управления разъясняли требования к маркировке товаров, в том числе наличие и значение символов по уходу за изделиями, порядок предъявления претензий к качеству, сроки возврата и обмена, порядок возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Также управление провело проверки качества и безопасности детских товаров и изъяло из оборота 450 единиц детской одежды и обуви на сумму 80 тысяч рублей.

На лабораторные исследования было отобрано 16 образцов товаров для детей, из которых 4 образца детской одежды не прошли проверку по заниженному показателю гигроскопичности.

Часть нарушений касалась полноты маркировки, нанесенной на детскую одежду и обувь: маркировка либо отсутствовала полностью, либо до потребителя не доводилась обязательная информация о наименовании и месте нахождения производителя, импортера.

В отдельных случаях отсутствовали сопроводительные документы, содержащие сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству РФ о техническом регулировании.

По результатам проверок и исследований в отношении хозяйствующих субъектов за нарушения требований Технического регламента Таможенного союза и правил продажи отдельных видов товаров возбуждены дела об административных правонарушениях.

Консультирование потребителей по вопросам качества и безопасности товаров и услуг на территории Тульской области продолжается в рамках работы постоянно действующей телефонной горячей линии Управления (55-55-50).