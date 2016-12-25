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В Белоусовском парке Тулы открылась резиденция деда Мороза

В Белоусовском парке Тулы открылась резиденция деда Мороза

Главный волшебник года расположился в летней библиотеке в детском городке Центрального парка культуры и отдыха.

24 декабря в Белоусовском парке в рамках проекта «Зима по-тульски» торжественно открыли резиденцию Деда Мороза. Мероприятие стало настоящим праздником для многих детей и их родителей. 

Дед Мороз прибыл к гостям вместе со сказочными персонажами, которые играли и веселились с детворой целый день. Отдельный восторг вызвало появление Бабы Яги, прибывшей к маленьким тулякам в санях запряженными лошадью. 

Многие ребятишки принесли главному волшебнику письма с заветными пожеланиями подарков. 

 

Дедушка Мороз проведет в резиденции все новогодние каникулы. Он будет встречать посетителей, мастерить и готовить новые подарки к следующему Новому году. 

Резиденция Деда Мороза работает с 1 по 8 января 2017 года с 12.00 до 14.00. 

1 января резиденция начнет работать с 15.00.

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