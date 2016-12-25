В Заокском пожарные тушили дачу

24 декабря 2016 года в 16.32 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома под дачу, расположенного по адресу: Заокский район, д. Мышенки.



На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-42, по одному расчету ПСЧ-28 и ПЧ-32.

Пожар ликвидирован в 17.00. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорела часть дома полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.