Театрально-концертный центр Тулы разместится в «Ликерке Лофт»

О создании в Туле театрально-концертного центра сегодня в рамках брифинга сообщила журналистам заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая. Новое учреждение культуры будет носить статус муниципального автономного многофункционального.

По словам Надежды Токовой, создание Центра позволит существенно расширить спектр культурных услуг муниципальных профессиональных творческих коллективов. В его ведении будет находиться организация и проведение фестивалей, современных популярных просветительских культурных проектов, разработка и реализация интерактивных туристических маршрутов и экскурсий. Особое внимание будет уделяться развитию фестивального движения.

«Новая автономная модель учреждения позволит ему максимально эффективно развивать свою хозяйственно-экономическую деятельность, что даст дополнительные возможности для укрепления собственной материально-технической базы. При определении структуры нового учреждения будут сохранены все направления деятельности существующих учреждений», - подчеркнула надежда Токовая.

Постановление о создании муниципального автономного учреждения культуры «Театрально-концертный центр» было подписано 19 декабря. Сейчас утверждается штатное расписание. Кроме этого стартовал конкурс на должность директора ТКЦ. Прием заявок от кандидатов начался 21 декабря, его итоги станут известны на следующей неделе - 29 декабря. Победитель будет утверждён в должности в январе 2017 года.

Одновременно с назначением директора будет создана независимая творческая комиссия по отбору артистического состава нового учреждения, что позволит привлечь в коллектив лучшие профессиональные силы города. В марте 2017 года произойдет полное укомплектование коллектива учреждения. Каждому артисту театра «Эрмитаж» и «Тульского концертного объединения» будет предложено принять участие в отборе на работу в МАУК «ТКЦ». При ликвидации учреждений будут произведены выплаты в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Основной площадкой базирования нового учреждения будут являться арендуемые помещения на территории «Ликерки Лофт», расположенные по адресу: Тула, проспект Ленина, 85, общей площадью более 1000 кв. м, где будут обустроены репетиционные и концертные помещения, в которых разместятся все без исключения коллективы нового учреждения. Все объекты недвижимости, находящиеся сейчас в оперативном управлении двух учреждений, перейдут в оперативное управление созданного учреждения.