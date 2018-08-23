Строительство дублера проспекта Ленина обойдется Туле в 17 млн рублей

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Всего же на развитие транспортной инфраструктуры в городе необходимо 926 млн рублей.

22 августа в Туле прошло заседание Штаба по стратегическому развитию города по вопросу формирования плана развития дорожной инфраструктуры на 2019 год и обсуждения муниципальных программ в рамках проекта бюджета.

Заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин сообщил, что на территории города находится 1674 участка автомобильных дорог общей протяженностью 1392,2 км. В настоящее время на гарантийном обслуживании у подрядных организаций 422 участка.

Для развития транспортной инфраструктуры областного центра необходимо построить новые участки улично-дорожной сети, которые позволят организовать транспортные связи между районами города и снизить транспортную нагрузку на существующие объекты, такие как:

дорога от д. Нижняя Китаевка до п. Лихвинка (ориентировочная стоимость 82 млн рублей);

дорога, соединяющая Торховский проезд и Веневское шоссе (ориентировочная стоимость 80 млн рублей);

дорога от Московского путепровода, ведущая к ул. Ряжской вдоль ж/д путей (ориентировочная стоимость 90 млн рублей);

дорога и разворотное кольцо в микрорайоне Петровский квартал (ориентировочная стоимость 107 млн рублей);

дублер пр. Ленина (ориентировочная стоимость 17 млн рублей). Речь идет об участке дороги от дома №145 до №129 по проспекту Ленина;

продление ул. Сызранской до ул. М. Горького (ориентировочная стоимость 400 млн руб.);

продление 18-го Октябрьского проезда до ул. Октябрьской (ориентировочная стоимость 80 млн рублей);

выезд с ул. Оружейной на автомобильную дорогу «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (ориентировочная стоимость 70 млн рублей).

По словам Алексея Крыгина, 7 из 22 мостов Тулы требуют проведения работ по ремонту с разработкой проектно-сметной документации.

Алексей Крыгин остановился на мероприятиях по организации дорожного движения. Сейчас в Туле функционирует 178 светофорных объектов, из них 90 «слепых», ламповых светофоров требуют реконструкции. Ориентировочная стоимость составляет 100 млн рублей. Исходя из бюджета на это запланировано 5 млн рублей, которые позволят реконструировать 4-5 светофорных объектов.