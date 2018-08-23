новости
новости
Регистрация
Сегодня в центре Тулы не будет воды

Сегодня в центре Тулы не будет воды

23 августа АО «Тулагорводоканал» будет проводить аварийно-восстановительные работы по нескольким адресам.

По сообщению АО «Тулагорводоканал», 23 августа с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. М. Тореза, 3, 5, 8, 10, 9, 9-а, 12, 14, 16, 18, 20, 5 к. 1, 5 к. 4,
  • пр. Тимирязева, 8, 9-а,
  • пр. Ленина, 83,
  • ул. Жаворонкова, 1,
  • ул. Первомайская, 2, 3, 4, 6,
  • п. Косая Гора, ул. Гагарина, 10, 12, 21, 23, 19.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

сегодня, в 09:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет водыотключение холодной водыграфик отключений
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Строительство дублера проспекта Ленина обойдется Туле в 17 млн рублей
Строительство дублера проспекта Ленина обойдется Туле в 17 млн рублей
На участие в фестивале «Школодром-2018» подала заявку команда «4К»
На участие в фестивале «Школодром-2018» подала заявку команда «4К»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.