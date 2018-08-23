Сегодня в центре Тулы не будет воды

23 августа АО «Тулагорводоканал» будет проводить аварийно-восстановительные работы по нескольким адресам.

По сообщению АО «Тулагорводоканал», 23 августа с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. М. Тореза, 3, 5, 8, 10, 9, 9-а, 12, 14, 16, 18, 20, 5 к. 1, 5 к. 4,

пр. Тимирязева, 8, 9-а,

пр. Ленина, 83,

ул. Жаворонкова, 1,

ул. Первомайская, 2, 3, 4, 6,

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 10, 12, 21, 23, 19.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.