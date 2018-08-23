Сегодня в центре Тулы не будет воды
23 августа АО «Тулагорводоканал» будет проводить аварийно-восстановительные работы по нескольким адресам.
По сообщению АО «Тулагорводоканал»,
- ул. М. Тореза, 3, 5, 8, 10, 9, 9-а, 12, 14, 16, 18, 20, 5 к. 1, 5 к. 4,
- пр. Тимирязева, 8, 9-а,
- пр. Ленина, 83,
- ул. Жаворонкова, 1,
- ул. Первомайская, 2, 3, 4, 6,
- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 10, 12, 21, 23, 19.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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