Туляки могут побороться за премию «Больше, чем путешествие»

Первая Всероссийская премия по развитию молодежного туризма «Больше, чем путешествие» будет выдана в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Премия включает 18 номинаций: «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем вкус», «Больше, чем идея», «Больше, чем поход» и др.

Тульская область может стать участником спецпроекта «Больше, чем регион», который проводится в рамках премии. В ходе программы «Больше, чем путешествие» свыше тысячи туляков отправились в полезные поездки, а почти две тысячи ребят из других субъектов РФ выбрали направлением своего путешествия именно Тулу.

Принять участие в конкурсе могут:

региональные органы исполнительной власти в сфере молодежной политики или туризма,

физические лица в возрасте от 18 лет,

юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются до 29 мая.

Каждый соискатель может представить три проекта в трех номинациях. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе большечемпремия.рф.

Лауреаты получат информационную поддержку своих проектов и знак качества от организаторов. Они также смогут развивать свои идеи вместе с партнерами премии.

Программу «Больше, чем путешествие» реализует Росмолодежь в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке «Движения Первых», Российского общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.