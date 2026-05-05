Фото Алексея Пирязева.

Тульский «Арсенал» принял дома «Ротор». Хозяева вышли на поле следующим составом: Цулая, Исаенко, Большаков, Пуцко, Пенчиков, Плотников, Гулиев, Брнович, Горбунов, Цараев, Азявин.

На 31-й минуте гости открыли счёт. На последней минуте первого тайма Игорь Горбунов поразил ворота «Ротора» – на перерыв команды ушли со счётом 1:1.

Во втором тайме вместо Аяза Гулиева вышел Никита Раздорских. Позже на замену Горбунову и Азявину вышли Максимов и Рейес. На 68-й минуте Алан Цараев забил второй гол. Спустя 10 минут «Ротор» сравнял счёт. За пять добавленных минут цифры на табло не изменились, итоговый счёт – 2:2!