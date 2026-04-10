Тулячка стала лучшей на Всероссийском турнире по нардам

В Пятигорске стартовал Всероссийский турнир по нардам «Легенды Пятигорска».

В дисциплине «длинные нарды-блиц» среди женщин уверенную победу одержала тулячка Ольга Кузина, обойдя соперниц из 12 регионов России.

Она же поднялась на пьедестал и в парном разряде: вместе с Александром Абушкевичем из Красноярского края спортсменка заняла третье место в «коротких нардах», выиграв у пары Ашота Симоняна и Эдуарда Есаяна.

Отличились и юные участники. В рамках детско-юношеского турнира Елизавета Хаматханова завоевала бронзу в соревнованиях по длинным нардам среди девушек 12–14 лет.