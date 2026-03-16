В Туле прошел Фестиваль тенниса среди участников СВО и их семей

14 марта в Туле при поддержке министерства спорта Тульской области состоялся Фестиваль тенниса, участниками которого стали ветераны СВО и члены их семей.

С приветственным словом к гостям обратился министр спорта Михаил Трунов. В своем выступлении он акцентировал внимание на системной работе региона, проводимой по поручению губернатора Дмитрия Миляева, по реабилитации военнослужащих.

«Сегодня спорт выступает не только как способ укрепления здоровья, но и как мощное средство реабилитации, сплочения и поддержки. Мы стремимся создать все условия, чтобы наши защитники и их семьи чувствовали поддержку региона, открывали для себя новые виды спорта и заряжались энергией побед. Желаю всем участникам отличного настроения, ярких эмоций и веры в свои силы!», — сказал Михаил Трунов.

Кроме того, Михаил Трунов поздравил коллектив академии с 10-летием тульского филиала, отметив высокий уровень подготовки спортсменов и вклад учреждения в развитие тенниса в стране.

В мероприятии приняли участие около 70 человек. Программа включала турнир по теннису, семейные «Веселые старты», обучающие мастер-классы и викторину. Фестиваль проведен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».