По Туле только на танке, «Цветочный патруль» и ночная лыжная гонка: топ новостей недели на Myslo

Главная новость недели — это рейд Myslo по ямам на дорогах города. «Асфальт в этом году сошел вместе со снегом!» — возмутились наши читатели, ну, а мы решили все проверить. Наш рейд посмотрели более 15 тысяч человек!

На втором месте репортаж про «Цветочный патруль» на тульских дорогах — его посмотрели более 11 тысяч человек.

Репортаж о том, как в Туле прошла ночная лыжная гонка памяти Веденина, вызвал интерес у более чем 10 тысяч человек.

Новость о том, что украинский беспилотник повредил квартиру в многоквартирном доме в Щекино, прочитали десять с половиной тысяч человек.

И замыкает топ-5 новостей информация о том, что тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента. Ее прочитали пости девять тысяч человекю