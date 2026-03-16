Тульские бойцы завоевали медали на первенстве ЦФО по ММА

Несколько спортсменов из региона стали победителями турнира.

С 12 по 16 марта в Суздале Владимирской области прошло первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству среди юношей и юниоров. Команду Тульской области представляли 25 спортсменов.

Золотые медали завоевали Игорь Нефедов (18–20 лет), а также Егор Москвин и Вадим Васев в категории 14–15 лет.

Серебро в группе 12–13 лет взял Давид Чиковани.

Бронзовыми призерами стали Алексей Храповицкий, Кирилл Агапов, Мансур Газдиев и Виталий Авдоян.

Все спортсмены, показавшие высокие результаты, получили путевки на первенство России. На турнире выступило около 370 бойцов из регионов ЦФО.