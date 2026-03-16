Как Тульская область готовит детские лагеря к лету

В 2026 году отдохнуть и поправить здоровье смогут более 110 тысяч тульских школьников.

На следующей неделе начнется весенняя детская оздоровительная кампания, недалеко и до старта летней. О том, как ведется подготовка к этому, на оперативном совещании у губернатора рассказала Ольга Гремякова, зампред правительства Тульской области.

«В регионе особое внимание уделяется инфраструктуре организации детского отдыха. Тульская область активно участвует в федеральной программе по модернизации оздоровительных лагерей. В этом году выделено 135,7 млн руб. на капремонт пищеблоков в лагерях „Сигнал“ и „Юность“, установку двух модульных жилых корпусов в лагере „Орленок“ на 56 мест каждый. Работы будут завершены до 15 мая», — рассказала Ольга Гремякова.

Из регионального бюджета на укрепление материальной базы загородных лагерей выделена субсидия в размере 203,5 млн. руб. Из этой суммы 85 млн. руб. пойдет на благоустройство территории лагеря «Орленок», подведение коммуникаций и оснащение корпусов.

На аналогичные работы в лагере со спортивным уклоном «Юность» выделено 29,1 млн руб. Этому лагерю увеличили земельный участок, его благоустроят, а в следующем году начнут строительство двух жилых корпусов. Это позволит дополнительно оздоравливать по 104 ребенка в смену.

В этом году впервые выделены субсидии на палаточные лагеря. Например, на обустройство ограждения, многофункциональной спортплощадки, закупку оборудования для палаточного лагеря «Олимп» выделено 14,1 млн руб.

«С 28 апреля стартует кампания по приемке и проверке готовности лагерей», — пояснила Ольга Гремякова.

По словам зампреда, с 2025 года в регионе готовят вожатых для лагерей по единой программе. До начала сезона 450 педагогов и вожатых пройдут обучение на базе регионального института повышения квалификации и ТГПУ. Всего в Тульской области будут работать 560 вожатых.

До 1 мая во всех лагерях будут актуализированы программы воспитания с обязательным включением мероприятий, посвященных Году единства, 80-летия обороны Тулы и 50-летия присвоения Туле статуса «город-герой».

«Весенняя оздоровительная кампания стартует 28 марта. Работать будут 373 пришкольных лагеря и 4 загородных лагеря, где отдохнут более 25 тысяч детей. Еще 80 детей примут 2 всероссийских детских центра, — пояснила Ольга Гремякова. — А всего в 2026 году планируется оздоровить не менее 110 тысяч школьников, причем летом 64,6 тысячи».

Летом детей будут принимать 15 загородных детских лагерей, охват составит более 14 тысяч человек. В 378 лагерях дневного пребывания отдохнут 28,9 тысячи детей. Также будут работать 52 лагеря труда и отдыха и 7 палаточных лагерей.

«В регионе есть практика открывать палаточные лагеря-спутники. Например, палаточные лагеря „Поленово“, „Звездный“, „Новое поколение“, где дети проживают в глэмпингах и пользуются инфраструктурой основного загородного лагеря», — пояснила Ольга Гремякова.

Дети школьного возраста могут получить бесплатные путевки в санатории региона и Краснодарского края, а также путевки, частично оплаченные родителями, — в зависимости от среднедушевого дохода в семье. Путевки распределяются через портал «Госуслуги71». Старт распределения путевок в санатории с 13 апреля, в лагеря — с 20 апреля.

В регионе действует мера поддержки семей с детьми — компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в загородный детский лагерь. Уже получено 2091 заявление на получение этой меры поддержки. Размер компенсации составляет 23-28 тысяч рублей в зависимости от материального состояния семьи.

В оздоровительном сезоне-2026 будет организовано 50 профильных смен, более 5500 активных увлеченных детей отдохнут в лагерях в эти смены.

Впервые будет проведена смена «Мир открытий» совместно с тульским отделением Русского географического общества на базе загородного лагеря «Ласточка».

Пройдут профильные смены «Инженеры будущего» на базе лагеря «Звездный» и «Орлята России» на базе центра отдыха «Новая волна». Отбор детей в эти смены конкурсный.

Для детей с инвалидностью есть квоты мест в лагерях — 3% от общей вместимости лагеря. Общее количество мест на лето для детей-инвалидов составит 910. Для 702 детей такой категории предусмотрены места в пришкольных лагерях. Запланировано также 115 мест в профильные смены «Мать и дитя». А 121 ребенок-инвалид сможет отдохнуть в специализированной смене южной здравницы.

Предусмотрено 2700 путевок для детей в трудной жизненной ситуации. Заявления принимают в управлении соцзащиты. Для 2022 детей участников СВО будут закуплены путевки в здравницы Тульской области, Краснодарского края и республики Беларусь. А для тех, кто остается дома, запланировано более 55 тысяч мероприятий — чтобы каникулы прошли весело и интересно.

«Есть ли среди вожатых участники СВО?» — уточнил губернатор.

По словам зампреда правительства, участники СВО будут приглашенными гостями на сменах.

Дмитрий Миляев напомнил, что в регионе действует демографический стандарт. И одной из форм поддержки семей с детьми может быть оплата предприятием путевок в оздоровительные лагеря.

«Какие предприятия подключились к такой форме?» — уточнил губернатор.

По словам министра труда Андрея Федосеева, 2,5 тысячи работодателей присоединились к демографическому стандарту, из них на 745 предприятиях введена такая мера поддержки. Причем на 339 предприятиях компенсация осуществляется в полном объеме. Некоторые предприятия централизовано закупают путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей своих сотрудников. А 109 предприятий оплачивают проезд к месту отдыха многодетным семьям.

Про оздоровительные лагеря Тулы докладывал Илья Беспалов, глава администрации города-героя:

«По федеральной программе идет монтаж двух модульных корпусов, уже подведены все коммуникации и проводится внутренняя отделка. Работы идут в ускоренном темпе. Большой объем работ — по благоустройству территории. Контракты заключены, все работы будут выполнены в срок».

Дмитрий Миляев поручил держать на контроле все работы по ремонту и модернизации детских оздоровительных лагерей:

«Сроки сдвигать нельзя, к 1 июня все должно быть готово!»

Руководитель Роспотребнадзора Александр Ломовцев обратил внимание, что в каждом лагере должен быть медработник.

«Мы будем предлагать — в связи с предполагаемой эпидобстановкой этим летом — также дополнительные обследования сотрудников пищеблоков и персонала, работающего с детьми. Надеюсь, это воспримут с пониманием», — сказал главный санитарный врач региона.

«Безопасность детей, качество питания и медобслуживания, содержательность воспитательных программ — вот три основы детской оздоровительной кампании. Ну и на постоянном контроле должны быть все ремонтные работы по инфраструктуре. А также все предписания контрольно-надзорных органов должны быть выполнены», — сказал Дмитрий Миляев.