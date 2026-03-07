Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку

Сотрудники Росприроднадзора подали очередной иск в суд с требованием о компенсации.

Фото из архива Myslo.

В Арбитражном суде рассмотрели очередной иск против АО «Косогорский металлургический завод» по обвинениям в загрязнении реки Воронка в Тульской области.

Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования потребовало возместить ущерб, нанесенный водоему из-за сброса сточных вод завода.

Выбросы в реку фиксировались с 18 по 25 июня 2024 года. Первоначально ущерб оценили в 25 тысяч рублей, позднее сумму уменьшили до 15,9 тысяч рублей. Исследование проб показало серьезное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ: содержание фосфора, общего железа и нитратов.

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора. Стоит отметить, что предприятие неоднократно сталкивалось с подобными проблемами: в прошлом году оно уже получило штраф в размере 600 тысяч рублей.

«Причиной сброса в Воронку неочищенных стоков со стороны АО „КМЗ“ являются неработающие городские очистные сооружения. Несмотря на решение суда об их модернизации, работы до сих пор так и не проведены», — пишет «МК в Туле».