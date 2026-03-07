  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку

Сотрудники Росприроднадзора подали очередной иск в суд с требованием о компенсации.

Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку
Фото из архива Myslo.

В Арбитражном суде рассмотрели очередной иск против АО «Косогорский металлургический завод» по обвинениям в загрязнении реки Воронка в Тульской области.

Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования потребовало возместить ущерб, нанесенный водоему из-за сброса сточных вод завода.

Выбросы в реку фиксировались с 18 по 25 июня 2024 года. Первоначально ущерб оценили в 25 тысяч рублей, позднее сумму уменьшили до 15,9 тысяч рублей. Исследование проб показало серьезное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ: содержание фосфора, общего железа и нитратов. 

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора. Стоит отметить, что предприятие неоднократно сталкивалось с подобными проблемами: в прошлом году оно уже получило штраф в размере 600 тысяч рублей. 

«Причиной сброса в Воронку неочищенных стоков со стороны АО „КМЗ“ являются неработающие городские очистные сооружения. Несмотря на решение суда об их модернизации, работы до сих пор так и не проведены», — пишет «МК в Туле».  

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Косогорский завод сброс сточных вод Росприроднадзор
Погода в Туле 7 марта: до +5 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 марта: до +5 градусов и без осадков
сегодня, в 09:00, 136 1652 4
Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах
Жизнь Тулы и области
Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах
сегодня, в 09:09, 48 865 0
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
Жизнь Тулы и области
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
сегодня, в 13:18, 35 834 -2
Над Тульской областью уничтожены пять вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены пять вражеских БПЛА
сегодня, в 07:15, 31 1409 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев открыл Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди студентов
Миляев открыл Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди студентов
В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить
В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.