Дмитрий Миляев: Предложения комиссии Госсовета лягут в основу доклада Президенту

Участники заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» собрались для обсуждения развития системы физкультурных мероприятий и соревнований. На встрече рассмотрели широкий круг вопросов — от долгосрочных стратегий развития видов спорта до снятия административных барьеров в массовом спорте.

Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для зрителей на соревнованиях профессиональных лиг, а также упрощению процедуры участия в спортивных мероприятиях через портал «Госуслуги». Отдельно участники заседания остановились на проблеме излишних медицинских барьеров, мешающих развитию массового спорта.

Дмитрий Миляев обратил внимание на ряд вопросов, которые требуют детальной проработки.

«Особого внимания требует организация физкультурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также необходимо усилить работу по привлечению болельщиков на соревнования не только по командным, но и по индивидуальным видам спорта. Это будет полезно для популяризации физкультуры и спорта в целом, а также нашим спортсменам, которым будет приятно соревноваться при полных трибунах.

Все предложения по итогам заседания будут учтены и направлены в рабочую группу по подготовке материалов к заседанию Совета при Президенте РФ и редакционную комиссию», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в рамках визита тульской делегации в Ленинградскую область Дмитрий Миляев провел ряд рабочих встреч, в том числе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Стало также известно место и время проведения следующего заседания комиссии. Оно пройдет в Тульской области и будет приурочено к первому Всероссийскому съезду учителей физической культуры.