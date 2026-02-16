  1. Моя Слобода
новости

В Туле определили сильнейших в служебном двоеборье среди силовиков ЦФО

В оружейной столице прошли масштабные ведомственные соревнования.

В Туле определили сильнейших в служебном двоеборье среди силовиков ЦФО
Фото УФСБ по Тульской области.

На лыжне и огневых рубежах встретились представители силовых структур из 22 регионов Центрального федерального округа.

За звание лучших в служебном двоеборье и лыжных гонках боролись 88 спортсменов. В напряженной борьбе за кубок победителя в общекомандном зачете победу одержала сборная УФСБ России по Брянской области, продемонстрировавшая наилучшую физическую и огневую подготовку.

Серебро досталось команде из Воронежской области, а замкнули тройку лидеров представители УФСБ России по Калужской области. Призеры и победители соревнований получили заслуженные награды и памятные подарки.

Как отметили организаторы, проведение таких стартов при поддержке Центра специальной физической подготовки — важный этап в поддержании профессионального тонуса сотрудников. Регулярные состязания позволяют оттачивать навыки, необходимые для оперативно-служебной деятельности, и поддерживать высокий уровень готовности личного состава к выполнению служебных задач.

сегодня, в 12:40 0
