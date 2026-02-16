  1. Моя Слобода
Минтранс рассказал, почему тульские автобусы часто опаздывают или не приезжают

Рассказываем вам.

Минтранс рассказал, почему тульские автобусы часто опаздывают или не приезжают

Основные причины задержек и отмен автобусов в Тульской области — дефицит водителей и поломки транспорта. После многочисленных жалоб жителей Myslo обратился в региональный минтранс с запросом.

«Для стабилизации работы на муниципальных маршрутах проведены совещания с перевозчиками с участием федеральных структур. По итогам проведенных мероприятий работа на областных маршрутах стабилизирована», — отметили в ведомстве. 

Также причиной нарушения расписания называют сложность дорожных условий, особенно зимой в снегопады. Дороги регулярно чистят, но снегопады могут увеличивать интервалы уборки и приводить к задержкам.

photo_2026-02-08_11-21-48.jpg

При нарушении графика работы перевозчиков привлекают к ответственности: штрафы составляют 1% от стоимости невыполненных объемов перевозок. Возможность увеличения размеров штрафов находится в ведении федерального законодательства.

«По результатам каждого квартала перевозчикам по коммерческим маршрутам, нарушившим регулярность движения более чем на 4% от установленного расписания, направляются уведомления о необходимости устранения нарушений», — отметили в минтрансе. 

В ведомстве подчеркнули, что отклонения от действующего расписания по льготным маршрутам законодательством РФ не определены как основания для расторжения контрактов на перевозки пассажиров.

Лицензию у перевозчика могут отменить в случае, если автобусы не вышли на все рейсы по маршруту в течение трех дней подряд или одной недели, если по расписанию рейсы идут реже, чем трижды в неделю, и при этом нет особых обстоятельств, оправдывающих простой.

В минтрансе отметили, что пока перевозчики своевременно устраняют все нарушения. А регулярность движения маршрутов в регионе оценивают на 99%.

Напомним, ранее в Туле оштрафовали скандального перевозчика — компанию «Ирбис» — на 25 тысяч рублей за нарушение правил эксплуатации автотранспорта и отсутствия предрейсового контроля. Выяснилось, что водители выходили на рейсы на автобусах с неисправностями. Почитать об этом можно тут. 

сегодня, в 12:20 −3
