«Арсенал» опубликовал расписание матчей на последнем сборе в Турции

Сегодня, 9 февраля, в Турции стартовал третий учебно-тренировочный сбор тульского «Арсенала». Пресс-служба клуба опубликовала расписание контрольных матчей, которые туляки планируют сыграть в рамках сбора.

11 февраля туляки сыграют против «Волгаря» из Астрахани. 14 февраля «Арсенал» проведет сразу два поединка: утром против дубля московской «Родины», а вечером — против «Чайки» из села Песчанокопского.

20 февраля тульский клуб снова сыграет дважды: утром против «Олимпика» из Ташкента, а вечером — против казахстанского «Атырау».