Устроивший демарш тульскому «Арсеналу» Эдарлин Рейес присоединится к команде в Турции

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Эдарлин Рейес, который после новогодних каникул отказался возвращаться из родной Доминиканы в Тулу, всё же присоединится к тульской команде на сборах в Турции.

Об этом пишет телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым». По предварительным данным, спортсмен накануне вылетел из США в Анталию и планирует прибыть на тренировочную базу «Арсенала» к вечеру 18 января.

Сергей Ильёв утверждает, что выкупить Рейеса у туляков пытался перуанский клуб «Университарио», но стороны не договорились о финансах. Ранее пресс-служба «Арсенала» заявила, что Рейес будет оштрафован за неявку к началу сборов, однако уточнила, что клуб намерен «найти компромиссный выход из этой ситуации».