  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. С начала года врачи передвижных медкомплексов оценили здоровье более 106 тысяч туляков - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С начала года врачи передвижных медкомплексов оценили здоровье более 106 тысяч туляков
Фото пресс-службы правительства Тульской области

С начала года врачи передвижных медкомплексов оценили здоровье более 106 тысяч туляков

Расписание поездок таких комплексов составляется каждый год заранее.

В Тульской области работает 33 передвижных медицинских комплекса (ПМК), которые с начала года сделали почти 4 тысячи выездов. Среди них есть передвижные амбулатории, стоматологические кабинеты, комплексы с флюорографом и маммографом. 

Врачи осмотрели более 106 тысяч человек. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Сергей Мухин на оперативном совещании у главы региона. 

Расписание поездок передвижных медицинских комплексов составляется каждый год заранее и публикуется на сайтах лечебных учреждений. Старосты деревень и местные газеты также информируют жителей о приезде врачебных бригад.

Тульская областная клиническая больница и Тульская детская областная клиническая больница также отправляют мобильные бригады. В районные больницы выезжают узкопрофильные специалисты (уролог, хирург, гинеколог, офтальмолог, кардиолог, невролог, эндокринолог). С начала года специалисты осмотрели и проконсультировали более 3,3 тысячи взрослых и около 2,3 тысячи детей. 

В автопарке Центра медицины катастроф насчитали 242 автомобиля.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил Сергею Мухину увеличить количество выездов мобильных медицинских бригад в отдалённые деревни, а также следить за своевременным уведомлением жителей о предоставлении медуслуг.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:41 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
медпомощь
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 111 2323 -26
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Жизнь Тулы и области
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
сегодня, в 11:15, 58 2482 2
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
Жизнь Тулы и области
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
сегодня, в 15:45, 52 2107 21
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
Дежурная часть
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
сегодня, в 12:28, 44 1912 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой водитель ВАЗа пошел на опасный обгон
Под Тулой водитель ВАЗа пошел на опасный обгон
Тульский авиамоделист Евгений Яковлев взял серебро в соревнованиях и попал в сборную России
Тульский авиамоделист Евгений Яковлев взял серебро в соревнованиях и попал в сборную России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.