С начала года врачи передвижных медкомплексов оценили здоровье более 106 тысяч туляков

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области работает 33 передвижных медицинских комплекса (ПМК), которые с начала года сделали почти 4 тысячи выездов. Среди них есть передвижные амбулатории, стоматологические кабинеты, комплексы с флюорографом и маммографом.

Врачи осмотрели более 106 тысяч человек. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Сергей Мухин на оперативном совещании у главы региона.

Расписание поездок передвижных медицинских комплексов составляется каждый год заранее и публикуется на сайтах лечебных учреждений. Старосты деревень и местные газеты также информируют жителей о приезде врачебных бригад.

Тульская областная клиническая больница и Тульская детская областная клиническая больница также отправляют мобильные бригады. В районные больницы выезжают узкопрофильные специалисты (уролог, хирург, гинеколог, офтальмолог, кардиолог, невролог, эндокринолог). С начала года специалисты осмотрели и проконсультировали более 3,3 тысячи взрослых и около 2,3 тысячи детей.

В автопарке Центра медицины катастроф насчитали 242 автомобиля.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил Сергею Мухину увеличить количество выездов мобильных медицинских бригад в отдалённые деревни, а также следить за своевременным уведомлением жителей о предоставлении медуслуг.