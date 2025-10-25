  1. Моя Слобода
Большой фоторепортаж с матча «Арсенал» — «Урал»
Фото Алексея Пирязева

Большой фоторепортаж с матча «Арсенал» — «Урал»

Туляки не могут выиграть в чемпионате уже 8 матчей.

Вчера, 24 октября, в Туле состоялся матч 16-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приезжал «Урал» из Екатеринбурга. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

— У нас две тенденции — это стандартные положения и первый тайм. Естественно, мы работаем в тренировочном процессе и над психологией футболистов, но пока достучаться не можем. Если бы сидели сложа руки и не указывали на те моменты, которые нас тревожат и приводят к таким результатам — это было бы одно. Но мы работаем. Значит, будем что-то менять. Сложно рассчитывать на другой результат, делая одно и то же. Хотя мы постоянно ищем и меняем, но тенденция сохраняется. Будем работать больше. Мы ищем пути выхода из кризиса, — прокомментировал результат встречи тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько.

После очередного поражения туляки оккупировали 12-ю строчку турнирной таблицы. Впереди — выезд в Волгоград. Матч против «Ротора» состоится 3 ноября. 

Подготовили для вас фоторепортаж с матча против «Урала». 

Арсенал
Фотограф:
