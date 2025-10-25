  1. Моя Слобода
В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер

В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер

МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня на территории Тульской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 11-16 м/с.

МЧС предупреждает — при порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев,
  • на улице обходите шаткие строения, избегайте деревьев, мостов, эстакад,
  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы, не разжигайте костры.

В случае ЧС звоните в Единую службу спасения: 01, с мобильного — 112.

вчера, в 13:13
