«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу

А победительницами стали спортсменки из саратовского «Протона».

В третьем, заключительном, матче Кубка губернатора Тульской области по волейболу «Тулица» уступила саратовскому «Протону». Счет в игре — 0:3 (23:25, 21:25, 20:25).

После всех сыгранных матчей турнирная таблица выглядит так:

g36yF2lvAnAxLENr52ljrb6XKiPdxNCZdg6mjVK0eYtrOTGfdtQzEzb-wsztith5Ex37llPkZJwjPTFJ4QT-1erM.jpg

Таким образом «Протон» занял первое место, «Тулица» — второе, «Корабелка» из Санкт-Петербурга — третье. А на четвертом расположилась минская «Минчанка».

Лучшими игроками турнира стали:

soTvJKCdxb9KxcFSQPVE0Y09dXTsVN4LmD_ISF4A6i2YgYilEDpivWSN6iWZ7afAnTRSkEEZEzLz4WVeNfprhQ6t.jpg

  • Софья Сычёва («Минчанка»),
  • Елизавета Нестерова («Корабелка»),
  • Варвара Сергеева («Протон»),
  • Александра Мамедова («Тулица»).

сегодня, в 08:00 +1
