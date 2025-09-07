«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу

В третьем, заключительном, матче Кубка губернатора Тульской области по волейболу «Тулица» уступила саратовскому «Протону». Счет в игре — 0:3 (23:25, 21:25, 20:25).
После всех сыгранных матчей турнирная таблица выглядит так:
Таким образом «Протон» занял первое место, «Тулица» — второе, «Корабелка» из Санкт-Петербурга — третье. А на четвертом расположилась минская «Минчанка».
Лучшими игроками турнира стали:
- Софья Сычёва («Минчанка»),
- Елизавета Нестерова («Корабелка»),
- Варвара Сергеева («Протон»),
- Александра Мамедова («Тулица»).