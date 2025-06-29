Голкипер АКМ Илья Канарский задрафтован клубом НХЛ

Фото пресс-службы АКМ.

Голкипер АКМ Илья Канарский задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» под общим 194-м номером. Церемония драфта самых талантливых молодых хоккеистов мира прошла в Лос-Анджелесе.

— Очень приятно, что тебя и твою игру замечают. За это, конечно, благодарен «Академии Михайлова». Благодаря руководству, тренерам, команде и болельщикам я заиграл на таком уровне, сумел пробиться в первую команду системы. Но о Североамериканской лиге пока не думаю, сейчас нам с АКМ предстоит тяжелый и насыщенный сезон, в котором нужно показать все лучшие качества и попытаться закрепиться в составе и стать первым номером команды, — отметил Илья Канарский.

Свой путь в Молодежной лиге Канарский начал с «Академии Михайлова». В сезоне 2021/22 он провел свой первый поединок за тульский коллектив. С тех пор является неотъемлемой частью Академии.

Как сообщает пресс-служба АКМ, в прошедшем сезоне на счету голкипера 3 матча в рамках Всероссийской хоккейной лиги, коэффициент надежности — 1,36. А уже этим летом голкипер подписал с АКМ односторонний контракт и продолжит выступать за первую команду системы на регулярной основе.

Напомним, что ранее в первом раунде драфта НХЛ был выбран воспитанник «Академии Михайлова» Петр Андреянов. Его задрафтовал «Коламбус Блю Джекетс».