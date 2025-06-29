В Музейном квартале Тулы отметили Международный день социального бизнеса

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 июня в историческом центре Тулы на стенде Национального центра «Россия» прошли мероприятия, посвящённые Международному дню социального бизнеса.

Гостей праздника приветствовал министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский.

— Социальные предприниматели помогают сделать жизнь людей лучше и комфортнее. По поручению Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в Тульской области большое внимание уделяются развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе социального предпринимательства, — отметил Александр Ильинский.

Для жителей и гостей города выступили тульские коллективы. А для самых юных участников праздника были организованы мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-печати и твистингу — созданию фигур из воздушных шаров.

Работала фотовыставка «Социальный бизнес Тульской области в лицах» и ярмарка с продукцией региональных производителей, в том числе участников проекта «Сделано в Тульской области».