Воспитанник «Академии Михайлова» стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Воспитанник «Академии Михайлова» Петр Андреянов стал единственным хоккеистом из России, выбранным в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2025 года.

На церемонии драфта в Лос-Анджелесе вратарь был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером.

Петру 18 лет. Он родился в городе Вольск Саратовской области, а затем его семья переехала в Новомосковск. Хоккеист провел девять сезонов, выступая за местные команды ДЮСШ «Виктория» (с 2011 года), «НХК» (2018/2019) и «Академию Михайлова» (2019/2020). В 2020 году хоккеист перебрался в систему ЦСКА.

— Значительную роль в становлении Петра как спортсмена, сыграл его отец, Владимир Андреянов, долгое время работавший тренером в ледовом дворце «Юбилейный», — рассказали в пресс-службе «Академии Михайлова». — Мы от всей души желаем спортсмену больших успехов в НХЛ. Поздравляем семью Андреяновых и гордимся успехами парня!

Сам вратарь прокомментировал свой успех так:

— Просто всё супер — я очень рад и доволен. Такое событие бывает раз в жизни, — рассказал Андреянов в интервью «Матч ТВ».