В Тепло-Огаревском районе из храма украли иконы

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 27 июня, в социальных сетях появилось сообщение о краже икон из храма Богоявления Господня в селе Раево.

Сообщается, что воры вынесли оклад-киот с иконой «Пресвятая Троица», намоленную икону Блаженной Матроны Московской с частицей мощей, иконы Спиридона Тримифунтского и Николая Чудотворца, комплект из двенадцати икон «Двунадесятые праздники» в прочном

деревянном киоте, небольшой крест с распятием и ключ от дверей храма.

Местное отделение полиции проводит проверку, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.