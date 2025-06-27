  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тепло-Огаревском районе из храма украли иконы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тепло-Огаревском районе из храма украли иконы
Фото Алексея Пирязева.

В Тепло-Огаревском районе из храма украли иконы

Ворам удалось добыть ключ от здания.

Сегодня, 27 июня, в социальных сетях появилось сообщение о краже икон из храма Богоявления Господня в селе Раево.

Сообщается, что воры вынесли оклад-киот с иконой «Пресвятая Троица», намоленную икону Блаженной Матроны Московской с частицей мощей, иконы Спиридона Тримифунтского и Николая Чудотворца, комплект из двенадцати икон «Двунадесятые праздники» в прочном
деревянном киоте, небольшой крест с распятием и ключ от дверей храма.

Местное отделение полиции проводит проверку, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
вчера, в 14:45 −1
Другие статьи по темам
Событие
кражаиконыхрамТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Знаменитый» щекинский светофор: невнимательный водитель едва не устроил ДТП
«Знаменитый» щекинский светофор: невнимательный водитель едва не устроил ДТП
«Арсенал» и капитан: рассказываем, почему клуб и Ткачев не договорились о контракте 
«Арсенал» и капитан: рассказываем, почему клуб и Ткачев не договорились о контракте 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.