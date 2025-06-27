«Из подъезда выход теперь в траншею!»: жители дома на улице Кауля оказались в плену дорожных работ

В редакцию Myslo обратились жители дома № 19, корп. 2 по улице Кауля.

По их словам, 23 июня в их дворе начались ремонтные работы, но продолжения этих работ вроде как не предвидится:

— Пришли, перекопали весь двор, да так и бросили. Выход из подъезда теперь прямо в траншеи — ноги переломать можно! Мы пробовали дозвониться в УК «Арсенал», но нас просто проигнорировали. Двадцать первый век на дворе, а мы в плену дорожных работ оказались!

Myslo пытался связаться с гендиректором УК по номеру, который нам дали в диспетчерской службе, но там заявили, что не имеют ни малейшего понятия о каких-то работах по указанному адресу.