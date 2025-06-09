В Туле и Новомосковске прошел хоккейный турнир среди детских дворовых команд

Фото Максима Котенева. Предоставлено Федерацией хоккея Тульской области.

В соревнованиях приняли участие ребята из Тулы, Новомосковска, Ефремова, Узловой, Щекино, Алексина, Суворова, Дедилово, Волово и Шварцевского.

На ледовых аренах в Туле и Новомосковске состоялись игры турнира 3×3 среди детских дворовых команд, посвященного Дню России. Организаторами выступили Федерация хоккея Тульской области, региональное министерство спорта и ГК «Полипласт».

Турнир стал ежегодной традицией объединения дворовых команд в борьбе за звание лучших. В этом сезоне участие приняли 112 команд из Тулы, Новомосковска, Ефремова, Узловой, Щекино, Алексина, Суворова, Дедилово, Волово и Шварцевского.

Результаты Большого кубка 2009–2010 гг. р.:

1 место — «Ника», г. Новомосковск;

2 место — «Ефремов», г. Ефремов;

3 место — «Дружина Стрибога», г. Тула.

Самый полезный игрок — Александр Кожарин, «Ника». Лучший нападающий — Иван Селиванов, «Ефремов».

2011-2012:

1 место — «Ефремов», г. Ефремов;

2 место — «Витязь», г. Новомосковск;

3 место — «Буревестник», г. Новомосковск.

Самый полезный игрок — Кирилл Тырса, «Витязь». Лучший нападающий — Александр Куличкин, «Ефремов».

2013-2014:

1 место — «Ефремов», г. Ефремов;

2 место — «Гипс-2», г. Новомосковск;

3 место — «Витязь-1», г. Новомосковск.

Самый полезный игрок — Захар Куличкин, «Ефремов». Лучший нападающий — Захар Проплетин, «Гипс-2».

2015-2016:

1 место — «Мечта», пос. Шварцевский;

2 место — «Дружина Стрибога», г. Тула;

3 место — «Витязь», г. Новомосковск.

Самый полезный игрок — Владислав Юрищев, «Мечта». Лучший нападающий — Георгий Стрелков, «Дружина Стрибога».

Результаты Малого кубка 2009–2010 гг. р.:

1 место — «Ракета-1», п. Волово;

2 место — «Гипс-1», г. Новомосковск;

3 место — «Корд-1», г. Щекино.

2011-2012:

1 место — «Айсберг», г. Тула;

2 место — «Буревестник», г. Новомосковск;

3 место — «Ураган», г. Тула.

2013-2014:

1 место — «Буревестник», г. Новомосковск;

2 место — «Ураган-1», г. Тула;

3 место — «Корд-1», г. Щекино.

2015-2016:

1 место — «Ока», г. Алексин;

2 место — «Акулы-2», г. Ефремов;

3 место — «Ракета», п. Волово.

Команды получили кубки, медали, подарки от организаторов турнира.